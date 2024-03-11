APU

Helper olarak da bilinen APU, internet genelinde sevilen nazik ve kibar bir insanımsı kurbağadır. Çoğu zaman aldatıcı geliştiriciler tarafından yönetilen ve az emek gerektiren memecoinlerden bıkan Apu, kendi başarılı, tamamen şeffaf coinini yaratmaya karar verdi: $APU. Tüm dostlar için tek ve biricik coin. İnterneti ve milyonlarca insanın kalbini fethetmiş olan Apu, şimdi de kriptosferi fethetme yolunda ilerliyor. Kendinizi bir dost olarak görüyorsanız, Apu gibi bir karakterin ait olduğu tek yer olan aya doğru bu muhteşem yolculukta bize katılmaktan çekinmeyin.

Kripto AdıAPU

SıralamaNo.743

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz337,891,761,151.5295

Maksimum Arz420,690,000,000

Toplam Arz337,891,761,151.5295

Dolaşım Oranı0.8031%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001467208055895663,2024-11-18

En Düşük Fiyat0.00000001170769029,2024-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
