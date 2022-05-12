ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Kripto AdıARG

SıralamaNo.1164

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)33.10%

Dolaşımdaki Arz10,169,491

Maksimum Arz20,000,000

Toplam Arz20,000,000

Dolaşım Oranı0.5084%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9.145308590529966,2022-11-18

En Düşük Fiyat0.4221301026710237,2022-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.


