ARK

ARK, herkesin tamamen özelleştirilebilir ve birlikte çalışabilir kendi blok zincirini oluşturmasına olanak tanıyan kripto para ve blok zinciri tabanlı bir geliştirme platformudur. Özel işlemler, mantık ve çoklu programlama dilleri kullanarak sektörün Akıllı Sözleşmelere olan ihtiyacını azaltır.

Kripto AdıARK

SıralamaNo.436

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,07%

Dolaşımdaki Arz192.410.118

Maksimum Arz0

Toplam Arz192.410.118

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği10.914999961853027,2018-01-09

En Düşük Fiyat0.030143199488520622,2017-03-22

Herkese Açık Blok ZinciriARK

HakkındaARK, herkesin tamamen özelleştirilebilir ve birlikte çalışabilir kendi blok zincirini oluşturmasına olanak tanıyan kripto para ve blok zinciri tabanlı bir geliştirme platformudur. Özel işlemler, mantık ve çoklu programlama dilleri kullanarak sektörün Akıllı Sözleşmelere olan ihtiyacını azaltır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ARK/USDT
ARK
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ARK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ARK/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ARK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...