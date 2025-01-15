ARMY

Geçici trendlerin ve kırılgan toplulukların hakim olduğu bir dünyada, XRP ARMY sarsılmaz bir güç olarak duruyor. Cesur. Zamansız. Korkusuz. XRP ARMY, XRP zirveye yükselirken hücuma öncülük edecek. Nefret edenler bunu görecek. Şüpheciler duyacak. Ama katılanlar bunu deneyimleyecek. Kriptodaki en güçlü ordu diyeceklerini dedi.

Kripto AdıARMY

SıralamaNo.4469

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz589,000,000

Toplam Arz589,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.190044627604313,2025-01-15

En Düşük Fiyat0.007272313336786876,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriXRP

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
ELIZAOS Etkinliği
ARMY
