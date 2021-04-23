ARRR

Pirate (ARRR) finansal gizliliği son derece önemseyen gerçek bir gizlilik coinidir. PIRATE, diğer kullanıcıların ağ üzerindeki faaliyetleri ile ihlal edilemeyen bir gizlilik protokolü kullanır. Eşler arasındaki etkileşimler, tipik takma adlarla şeffaf işlemlerde paylaşılan bilgileri ortadan kaldıran sıfır bilgi, Özlü Etkileşimsiz Bilgi Argümanları (zk-SNARK'lar) kullanılarak şifrelenir.

Kripto AdıARRR

SıralamaNo.351

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz196,213,797.97055

Maksimum Arz0

Toplam Arz196,213,797.97055

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği16.90295492,2021-04-23

En Düşük Fiyat0.0127392379923,2020-03-16

Herkese Açık Blok ZinciriARRR

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

