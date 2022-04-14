ARW

RWA ve DeFi’nin mükemmel bir birleşimi. Web2 dünyasında sunulan altın ticareti ve borç verme gibi tüm finansal hizmetleri Web3 platformu üzerinden sağlar. Tüm proje iki alana ayrılmıştır: AGT ve ARW. AGT, kullanıcıların yatırdığı fiziksel altın miktarına göre ihraç edilen altın destekli bir tokendir. Kullanıcılar platform üzerinde AGT’yi teminat olarak gösterip USDT borç almak gibi çeşitli işlemler gerçekleştirebilir. ARW ise operasyonlar, ödüller, hizmet ücretleri, yönetim ve daha fazlası için projenin tüm ekosisteminde kullanılan bir tokendir. ARW, ekosistemin yönünü belirlemede ve kullanım, etkinlikler ile katılımı desteklemede kilit rol oynar. Başka bir deyişle, proje platformu içinde AGT ve ARW, mevcut pazardaki çeşitli sorunları ele alan ve RWA ile DeFi için yeni bir paradigma sunan temel bileşenlerdir. Özetle, proje, mevcut pazarda dijital altyapı ile gerçek dünya varlıkları arasındaki kopukluğu çözen ve hem mevcut Web2 hem de Web3 modellerinin sınırlamalarını ele alan, RWA ve DeFi için tamamen yeni bir paradigma sunmayı hedeflemektedir.

Kripto AdıARW

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Piyasa Değeri$0.00

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Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaRWA ve DeFi’nin mükemmel bir birleşimi. Web2 dünyasında sunulan altın ticareti ve borç verme gibi tüm finansal hizmetleri Web3 platformu üzerinden sağlar. Tüm proje iki alana ayrılmıştır: AGT ve ARW. AGT, kullanıcıların yatırdığı fiziksel altın miktarına göre ihraç edilen altın destekli bir tokendir. Kullanıcılar platform üzerinde AGT’yi teminat olarak gösterip USDT borç almak gibi çeşitli işlemler gerçekleştirebilir. ARW ise operasyonlar, ödüller, hizmet ücretleri, yönetim ve daha fazlası için projenin tüm ekosisteminde kullanılan bir tokendir. ARW, ekosistemin yönünü belirlemede ve kullanım, etkinlikler ile katılımı desteklemede kilit rol oynar. Başka bir deyişle, proje platformu içinde AGT ve ARW, mevcut pazardaki çeşitli sorunları ele alan ve RWA ile DeFi için yeni bir paradigma sunan temel bileşenlerdir. Özetle, proje, mevcut pazarda dijital altyapı ile gerçek dünya varlıkları arasındaki kopukluğu çözen ve hem mevcut Web2 hem de Web3 modellerinin sınırlamalarını ele alan, RWA ve DeFi için tamamen yeni bir paradigma sunmayı hedeflemektedir.

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