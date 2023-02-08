ASM

$ASM, AS Monaco'nun tek resmi Fan Tokeninin™ adıdır. Fan Token™ hiçbir zaman süresi dolmayan bir dijital varlıktır ve size belirli resmi kulüp kararlarında oy kullanma hakkının yanı sıra takımınıza benzeri görülmemiş erişim ve daha önce görülmemiş inanılmaz deneyimler yaşama imkanı sunar.

Kripto AdıASM

SıralamaNo.2350

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.84%

Dolaşımdaki Arz5,580,000

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.558%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.753173777433573,2023-02-08

En Düşük Fiyat0.09841530233792949,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

Sektör

Sosyal Medya

