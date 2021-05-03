ASS

Australian Safe Shepherd, kötü şöhretli safemoon'dan çatallanan bir meme tokenidir. Token tamamen topluluk odaklıdır ve daha yeni piyasaya sürülmüştür. Her işlemde PancakeSwap LP'sinde otomatik olarak likidite oluşturmaya devam eder.

Kripto AdıASS

SıralamaNo.4259

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00000008,2021-05-11

En Düşük Fiyat0,2021-05-03

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

