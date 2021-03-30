AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Kripto AdıAXS

SıralamaNo.185

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.88%

Dolaşımdaki Arz167,982,418.94976488

Maksimum Arz0

Toplam Arz270,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-03-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği165.36907993744018,2021-11-06

En Düşük Fiyat0.12343134,2020-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Loading...