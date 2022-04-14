B3TR

VeBetterDAO, kullanıcıların farklı türdeki sürdürülebilir faaliyetler için ödüller kazandıkları, uygulama tabanlı bir oyunlaştırılmış ekosistemdir. VeChainThor blok zinciri üzerine inşa edilen platform, kullanıcıların atık azaltma, daha sağlıklı beslenme, elektrikli araç kullanma veya spor yapma gibi gerçek dünyadaki faaliyetleri tokenize ederek değer yaratmalarına olanak tanır. Platform, DAO tarafından yönetilen, bireylerin, işletmelerin ve kurumların olumlu katkılarda bulunurken B3TR tokeni ödül olarak kazanmalarını sağlayan teşvik tabanlı bir ekosistem sunar.

Kripto AdıB3TR

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,458,677,443

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriVET

HakkındaVeBetterDAO, kullanıcıların farklı türdeki sürdürülebilir faaliyetler için ödüller kazandıkları, uygulama tabanlı bir oyunlaştırılmış ekosistemdir. VeChainThor blok zinciri üzerine inşa edilen platform, kullanıcıların atık azaltma, daha sağlıklı beslenme, elektrikli araç kullanma veya spor yapma gibi gerçek dünyadaki faaliyetleri tokenize ederek değer yaratmalarına olanak tanır. Platform, DAO tarafından yönetilen, bireylerin, işletmelerin ve kurumların olumlu katkılarda bulunurken B3TR tokeni ödül olarak kazanmalarını sağlayan teşvik tabanlı bir ekosistem sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.