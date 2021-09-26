BABYDOGE

Baby Doge Coin en bilinen meme tokeni Doge'den ders aldı. Doge meme çevrimiçi topluluğunun fanları tarafından yeni bir coin oluşturuldu. Baby Doge, geliştirilmiş yeni işlem hızı ve tatlılığıyla babasını etkilemeye çalışıyor. Hiperdeflasyonist özelliğiyle beraber statik yansımalarla sahiplerini ödüllendiriyor. Böylece, yaptığınız her işlem için otomatik olarak hesabınıza baby doge coin eklenir. Sevin, şımartın ve baby doge sahibi olarak her işleminizde %5 kazanın.

Kripto AdıBABYDOGE

SıralamaNo.236

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz171,740,627,490,859,460

Maksimum Arz0

Toplam Arz202,618,590,780,429,800

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000006604286233,2024-12-10

En Düşük Fiyat0.00000000053406,2021-09-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBaby Doge Coin en bilinen meme tokeni Doge'den ders aldı. Doge meme çevrimiçi topluluğunun fanları tarafından yeni bir coin oluşturuldu. Baby Doge, geliştirilmiş yeni işlem hızı ve tatlılığıyla babasını etkilemeye çalışıyor. Hiperdeflasyonist özelliğiyle beraber statik yansımalarla sahiplerini ödüllendiriyor. Böylece, yaptığınız her işlem için otomatik olarak hesabınıza baby doge coin eklenir. Sevin, şımartın ve baby doge sahibi olarak her işleminizde %5 kazanın.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.