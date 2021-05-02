BAKE

Bakeryswap, mevcut Uniswap'ın bir sonraki sürümüdür. Uniswap'a benzer, ancak daha hızlı ve daha ucuzdur. Yukarıdakilerin hepsine ek olarak, likidite sağlayıcıları Bakeryswap işlem ücretlerinin bir kısmını alabilecekleri ve Bakeryswap yönetiminin bir parçası olarak oy kullanabilecekleri Bake Token ödülleri de alabilirler.

Kripto AdıBAKE

SıralamaNo.1629

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,17%

Dolaşımdaki Arz289 770 497,6233005

Maksimum Arz0

Toplam Arz289 770 497,6233005

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.47949809,2021-05-02

En Düşük Fiyat0.007385737619284969,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

