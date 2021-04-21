BAR

FC Barcelona Fan Tokenleri ($BAR), Socios.com uygulaması aracılığıyla satın alınabilen ve dünyanın her yerinden taraftarları uygulamada gerçekleştirdikleri her etkinlik için ödüllendiren dijital varlıklardır. Skor tablosunda üst sıralara çıkabilir, özel eşyalar ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek etkinliklerin biletlerini satın almak için kullanılabilecek ödül puanları kazanabilirsiniz. $BAR Fan Token sahipleri ayrıca sohbet, fan tokeni alım satımı, oyunlar ve topluluk mücadeleleri dahil olmak üzere bir dizi yeni ve heyecan verici hizmeti deneyimleyebileceklerdir.

Kripto AdıBAR

SıralamaNo.1026

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)19.64%

Dolaşımdaki Arz17,879,330

Maksimum Arz0

Toplam Arz39,960,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği79.25934055,2021-04-21

En Düşük Fiyat0.5544957147098061,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

HakkındaFC Barcelona Fan Tokenleri ($BAR), Socios.com uygulaması aracılığıyla satın alınabilen ve dünyanın her yerinden taraftarları uygulamada gerçekleştirdikleri her etkinlik için ödüllendiren dijital varlıklardır. Skor tablosunda üst sıralara çıkabilir, özel eşyalar ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek etkinliklerin biletlerini satın almak için kullanılabilecek ödül puanları kazanabilirsiniz. $BAR Fan Token sahipleri ayrıca sohbet, fan tokeni alım satımı, oyunlar ve topluluk mücadeleleri dahil olmak üzere bir dizi yeni ve heyecan verici hizmeti deneyimleyebileceklerdir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.