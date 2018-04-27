BAX

Babb, Londra'da (Birleşik Krallık) bulunan ve banka kullanmayanlar ve nadiren kullananlar için erişilebilir finansal hizmetleri sağlamayı amaçlayan bir finansal blok zinciri platformudur. Babb'ın misyonu, dünyadaki herkese eşler arası finansal hizmetlere erişim sunmak için blok zinciri, yapay zeka ve biyometri teknolojisinden yararlanan merkeziyetsiz bir bankacılık platformu olmaktır.

Kripto AdıBAX

SıralamaNo.1860

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz82,259,947,394

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8225%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.003376659937202931,2018-04-27

En Düşük Fiyat0.000009558750123962,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

