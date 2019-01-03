BEAM

Beam, güçlü gizlilik, ikame ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahip MimbleWimble protokolüne dayalı olarak geliştirilmiş bir kripto para birimidir. Tüm Beam işlemleri varsayılan olarak özeldir. Ağa katılan yeni düğümlerin tüm işlem geçmişini senkronize etmesi gerekmez, ancak hızlı senkronizasyon elde etmek için yalnızca sıkıştırılmış geçmişi ve sistem durumunun blok başlıklarını senkronize etmeyi talep edebilir. Beam, C++ ile sıfırdan yazılmış MimbleWimble'ı uygulamaya çalışan yeni bir paradır. Grin ile karşılaştırıldığında, Grin'in toplam jeton miktarı sınırsızdır, Beam jetonunun arzı sınırlıdır ve periyodik ödüller yarıya iner.

Kripto AdıBEAM

SıralamaNo.1357

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz150,753,560

Maksimum Arz262,800,000

Toplam Arz150,753,560

Dolaşım Oranı0.5736%

Arz Tarihi2019-01-03 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.1829798403,2019-01-28

En Düşük Fiyat0.018501843100431303,2025-09-22

Herkese Açık Blok ZinciriBEAM

Sektör

Sosyal Medya

