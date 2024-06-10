BEER

$BEER sadece başka bir coin değildir - kelimenin tam anlamıyla sıvı altındır. İnsanları ten renklerinden veya sosyal statülerinden bağımsız olarak bir araya getiren evrensel bir eğlence kripto birimi olarak çalışır. Biraz $BEER alın, arkadaşlarınızı davet ederek harika zaman geçirin!

Kripto AdıBEER

SıralamaNo.1951

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz549,761,339,928

Maksimum Arz0

Toplam Arz888,888,888,888

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000579760463489788,2024-06-10

En Düşük Fiyat0.000000223826604981,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Hakkında$BEER sadece başka bir coin değildir - kelimenin tam anlamıyla sıvı altındır. İnsanları ten renklerinden veya sosyal statülerinden bağımsız olarak bir araya getiren evrensel bir eğlence kripto birimi olarak çalışır. Biraz $BEER alın, arkadaşlarınızı davet ederek harika zaman geçirin!

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BEER/USDT
BEERCOIN
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BEER)
--
24 sa Hacim (USDT)
--

