BELLS

Bellscoin, Dogecoin'in kurucusu BillyM2K tarafından oluşturulan bir İş İspatı blok zinciridir. Aralık 2013'te Dogecoin'den sekiz gün önce yapılmıştır. Dogecoin'in dünyanın 1 numaralı meme coini olma yolundaki hızlı yükselişinin ardından, Bellscoin'e olan ilgi azaldı ve zincir piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra madenciliği durdurdu. Yıllar boyunca çeşitli blok zinciri meraklıları Bellscoin'i yeniden başlatmaya çalıştı. Ancak, 2023 yılının sonlarına kadar yeniden başlatma başarılı olamadı.

Kripto AdıBELLS

SıralamaNo.1294

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.11%

Dolaşımdaki Arz61,238,569

Maksimum Arz0

Toplam Arz61,238,569

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.887809227909312,2024-11-12

En Düşük Fiyat0.07268286051880099,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBELLS

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BELLS/USDT
Bellscoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BELLS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
