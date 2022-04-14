BELUGA

BELUGA memesi özellikle Ton sektöründe yüz binlerce kullanıcı tarafından seviliyor. Sevimli beluga, dünya çapında en çok sevilen Ton memelerinden biri olarak kabul edilen Dogwifhat'tan (WIF) bir şapka takıyor.

Kripto AdıBELUGA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaBELUGA memesi özellikle Ton sektöründe yüz binlerce kullanıcı tarafından seviliyor. Sevimli beluga, dünya çapında en çok sevilen Ton memelerinden biri olarak kabul edilen Dogwifhat'tan (WIF) bir şapka takıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.