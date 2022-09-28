BFT

Brezilya Milli Futbol Takımı Fan Tokeni, taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. Brezilya Milli Futbol Takımı, Token ile taraftarlara özel anketlere ve etkinliklere katılma, dijital bir koleksiyon oluşturma, NFT satın alma, taraftar ödülleri, roller ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlara ve görev özelliklerine katılma fırsatı sunuyor.

Kripto AdıBFT

SıralamaNo.2341

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.49%

Dolaşımdaki Arz28,772,500

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz28,772,500

Dolaşım Oranı0.2877%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.7131523790128653,2022-09-28

En Düşük Fiyat0.008904049261934482,2025-06-03

Herkese Açık Blok ZinciriBITCI

