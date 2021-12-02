BICO

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

Kripto AdıBICO

SıralamaNo.371

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.31%

Dolaşımdaki Arz999,234,244.219384

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9992%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği21.871587443115022,2021-12-02

En Düşük Fiyat0.03953646074213882,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
