BID

Creator.bid, yaratıcıların AI Creator Agents'ı geliştirmelerine, bunlardan para kazanmalarına ve ortak sahipliğini almalarına olanak tanıyan yenilikçi bir platformdur. Yapay zekâ ve blok zinciri teknolojisini kullanarak yeni bir dijital içerik oluşturma ve sahiplik modeli sunmaya odaklanmaktadır.

Kripto AdıBID

SıralamaNo.1061

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.25%

Dolaşımdaki Arz271,300,126.899736

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2713%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.31888185183104717,2025-01-23

En Düşük Fiyat0.014616026297016688,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

