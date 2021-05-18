BIST

Bistroo, BIST Token tarafından desteklenen yiyecek, yemek ve içecekler için bir hizmet olarak yazılım e-ticaret protokolüdür. Bistroo, müşterileri katkıları ve davranışları için ödüllendiren bir ekosistemde yatırımcıları güçlendiren doğrudan e-ticaret protokolleri ve ürünleri geliştirerek, blok zinciri tabanlı gıda endüstrisinde bir öncüdür.

Kripto AdıBIST

SıralamaNo.2814

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.18%

Dolaşımdaki Arz55,476,674.39771158

Maksimum Arz95,745,081

Toplam Arz92,843,051

Dolaşım Oranı0.5794%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.36994173,2021-05-18

En Düşük Fiyat0.003389751531061348,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Bistroo, BIST Token tarafından desteklenen yiyecek, yemek ve içecekler için bir hizmet olarak yazılım e-ticaret protokolüdür. Bistroo, müşterileri katkıları ve davranışları için ödüllendiren bir ekosistemde yatırımcıları güçlendiren doğrudan e-ticaret protokolleri ve ürünleri geliştirerek, blok zinciri tabanlı gıda endüstrisinde bir öncüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BIST/USDT
Bistroo
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BIST)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
