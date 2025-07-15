BLOCK

Wall Street ile Web3 arasında köprü kuran BLOCKstreet, USD1'in benimsenmesini sağlayan bir sonraki kurucu dalgasını güçlendiriyor. Temelleri milyar dolarlık çıkışlara, ilk 100 projeye ve büyük VC ağlarına dayanan bir ekiple geliştirilmiştir.

Kripto AdıBLOCK

SıralamaNo.3306

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.16789242217477088,2025-07-21

En Düşük Fiyat0.029530839930425,2025-07-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWall Street ile Web3 arasında köprü kuran BLOCKstreet, USD1'in benimsenmesini sağlayan bir sonraki kurucu dalgasını güçlendiriyor. Temelleri milyar dolarlık çıkışlara, ilk 100 projeye ve büyük VC ağlarına dayanan bir ekiple geliştirilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.