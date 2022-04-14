BLUM

Blum, zincir üstü ticaret için akış yetenekleri ve yapay zekâ aracıları olan bir launchpad, entegre botlu bir alım satım terminali, sürekli vadeli işlemler ve alım satım stratejileri için yapay zekâ destekli bir arena da dâhil olmak üzere çok zincirli bir araç ekosistemi inşa ediyor. Blum, kuruluşundan bu yana sadece bir yıl içinde Binance MVB Programının bir parçası olmaktan, 240.000'den fazla tokenin oluşturulduğu ve 400.000'den fazla yatırımcının katıldığı meme coin odaklı bir launchpad başlatmaya kadar ilerledi. Ekosistemi daha da genişleterek kendi alım satım botumuzu da piyasaya sürdük.

Kripto AdıBLUM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz970.600.881,5

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

