BLUR

Blur, $BLUR sahipleri tarafından yönetilecek merkeziyetsiz NFT destekçisi pazar ve toplayıcıdır. Blur, gerçek zamanlı veri akışı, çizelgeler, toplu listeleme, satın alma araçları ve portföy yönetimi dahil olmak üzere benzersiz hız ve gelişmiş özellikler sağlayan yüksek yükü kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıBLUR

SıralamaNo.318

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.36%

Dolaşımdaki Arz2,687,122,995.719178

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği45.97859046830362,2023-02-13

En Düşük Fiyat0.02470601154754849,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

