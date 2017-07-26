BNB

Binance, ICO'dan, sembol olarak BNB'yi kullandığı Binance Coin adlı kendi parasını çıkardı. BNB, Binance zincirinde yerel olarak çalışır. Coin toplam 200 milyon arza sahiptir. Her üç ayda bir, tüm BNB'nin %50'sini yok edene kadar kriptodan kriptoya platformumuzdaki işlem hacmine dayalı olarak BNB'yi yok edeceğiz. Tüm işlemler blok zincirinde gerçekleşecektir. Sonuçta, 100 milyon BNB'yi yok edeceğiz ve geriye 100 milyon BNB bırakacağız. BNB coin'in kendisi, esasen Binance Ekosistemine güç sağlayan temel gaz olmak üzere, birden fazla kullanım biçimine sahiptir. Mevcut en belirgin kullanım örnekleri arasında şunlar bulunmaktadır: Borsada işlem ücretlerini ödemek, işlemlerde %50 indirimden faydalanmak (ilk yıl boyunca) olarak sıralanabilir. Crypto.com, MCO Visa Card ve mobil uygulamasını içeren platformuna, Binance'in BNB tokeni desteğini ekledi.

Kripto AdıBNB

SıralamaNo.5

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0396%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,503.52%

Dolaşımdaki Arz137,736,474.36

Maksimum Arz137,736,474.36

Toplam Arz137,736,474.36

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2017-07-26 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.15 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği1370.546042415014,2025-10-13

En Düşük Fiyat0.09610939770936966,2017-08-01

Herkese Açık Blok ZinciriBNB

