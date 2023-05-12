BOBO

Bobo Coin, Ayı Bobo'ya dayanan bir ERC-20 tabanlı meme tokenidir. Ayı Bobo ayı piyasalarıyla ilişkili bir meme karakteridir ve genellikle 4chan'ın /biz/ panosunda yayınlanır. 2018'de ortaya çıkmış ve o zamandan beri 40.000'den fazla bahsetmeyle popülerlik kazanmıştır.

Kripto AdıBOBO

SıralamaNo.997

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz66,134,444,313,649

Maksimum Arz69,000,000,000,000

Toplam Arz66,484,444,313,649

Dolaşım Oranı0.9584%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000003496956583032,2024-06-12

En Düşük Fiyat0.00000000004584169,2023-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBobo Coin, Ayı Bobo'ya dayanan bir ERC-20 tabanlı meme tokenidir. Ayı Bobo ayı piyasalarıyla ilişkili bir meme karakteridir ve genellikle 4chan'ın /biz/ panosunda yayınlanır. 2018'de ortaya çıkmış ve o zamandan beri 40.000'den fazla bahsetmeyle popülerlik kazanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
BOBO/USDT
BOBO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BOBO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BOBO/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BOBO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...