BOMO

Bomo, eğlenceye, memelere ve merkeziyetsiz finans potansiyeline ortak bir ilgi duyan tutkulu sahipleri tarafından yönlendirilir.

Kripto AdıBOMO

SıralamaNo.4365

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500 000 000

Toplam Arz500 000 000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.005710914678625903,2025-07-15

En Düşük Fiyat0.003108297796747251,2025-07-16

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaBomo, eğlenceye, memelere ve merkeziyetsiz finans potansiyeline ortak bir ilgi duyan tutkulu sahipleri tarafından yönlendirilir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BOMO/USDT
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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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