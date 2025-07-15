BOMO

Bomo, eğlenceye, memelere ve merkeziyetsiz finans potansiyeline ortak bir ilgi duyan tutkulu sahipleri tarafından yönlendirilir.

Kripto AdıBOMO

SıralamaNo.4365

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500 000 000

Toplam Arz500 000 000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.005710914678625903,2025-07-15

En Düşük Fiyat0.003108297796747251,2025-07-16

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaBomo, eğlenceye, memelere ve merkeziyetsiz finans potansiyeline ortak bir ilgi duyan tutkulu sahipleri tarafından yönlendirilir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.