BOND

BarnBridge, getiri hassasiyeti ve piyasa fiyatından korunmak için bir dalgalanma türevleri protokolüdür. Herhangi bir ve tüm dalgalanmalar için ilk çapraz platform türev protokolünü oluşturmayı planlamaktadır. Başlangıç olarak, getiri duyarlılığı ve piyasa fiyatına odaklanacaktır. BOND bir ERC-20 tokenidir. Sistemde pay sahibi olmak için ve yönetişim modülü başlatıldığında yönetişim tokeni olarak kullanılacaktır.

Kripto AdıBOND

SıralamaNo.2174

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.75%

Dolaşımdaki Arz7,910,262.29101514

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.791%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği185.92532004,2020-10-27

En Düşük Fiyat0.09394506527690447,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBarnBridge, getiri hassasiyeti ve piyasa fiyatından korunmak için bir dalgalanma türevleri protokolüdür. Herhangi bir ve tüm dalgalanmalar için ilk çapraz platform türev protokolünü oluşturmayı planlamaktadır. Başlangıç olarak, getiri duyarlılığı ve piyasa fiyatına odaklanacaktır. BOND bir ERC-20 tokenidir. Sistemde pay sahibi olmak için ve yönetişim modülü başlatıldığında yönetişim tokeni olarak kullanılacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.