BOOP

BOOP, boop.fun platformunun yerel fayda tokenidir. Kullanıcılar BOOP stake ederek platformda piyasaya sürülen tokenlerden airdrop ödüllerinin ve işlem ücretlerinin kilidini açar.

Kripto AdıBOOP

SıralamaNo.1628

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.46%

Dolaşımdaki Arz312,860,263.0810297

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,991,930.0810297

Dolaşım Oranı0.3128%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4882618916496909,2025-05-02

En Düşük Fiyat0.008181760840094523,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaBOOP, boop.fun platformunun yerel fayda tokenidir. Kullanıcılar BOOP stake ederek platformda piyasaya sürülen tokenlerden airdrop ödüllerinin ve işlem ücretlerinin kilidini açar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
ELIZAOS Etkinliği2000g
BOOP/USDT
BOOP
BOOP/USDT
