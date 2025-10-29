BOOST

Kripto AdıBOOST

SıralamaNo.1917

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.12%

Dolaşımdaki Arz158,860,200.00000298

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1588%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19261759528476227,2025-10-29

En Düşük Fiyat0.008230996996321625,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBOOST, marka ve içerik üreticileriyle etkileşimin geleceği, Alphabot tarafından atılan temeller üzerine kurulmuş ve şimdi küresel olarak genişlemektedir. Dikkatleri gerçek kullanıcı artışına dönüştüren InfoFi + Action Layer platformumuz Pulse'un piyasaya sürülmesiyle, gerçek etkileşimi ölçülebilir benimsenmeyle birleştirmekteyiz. Boost, dünyanın en büyük markalarını, viral içerik üreticilerini ve onların topluluklarını dönüştürücü yollarla bir araya getirmektedir. Alphabot, 7 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ve dağıtılan 1,56 milyar dolarlık ödülle Web3'te ölçeğini kanıtlamıştır. Şimdi, BOOST tarafından desteklenen Boost ekosistemi, milyarlarca kullanıcı, marka ve yaratıcıya güç vererek ve sosyal ve zincir üzerinde etkileşim için yeni bir standart belirleyerek bunu daha da ileriye götürmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

