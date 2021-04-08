BOSON

Boson Protocol, oyun teorisi ile kodlanmış NFT'leri kullanarak dijitalden fiziksele itfaları otomatikleştiren, güven minimize edilmiş ve maliyet minimize edilmiş bir protokoldür. Boson Protocol'ün vizyonu, alım satımı bozmak, ayrıştırmak ve demokratikleştirmek için bir dizi uzman uygulamanın geliştirilmesini finanse ederek ve hızlandırarak merkeziyetsiz bir alım satım ekosistemi sağlamaktır.

Kripto AdıBOSON

SıralamaNo.1213

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,38%

Dolaşımdaki Arz165 508 134,0601309

Maksimum Arz200 000 000

Toplam Arz200 000 000

Dolaşım Oranı0.8275%

Arz Tarihi2021-04-08 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.92578088,2021-04-09

En Düşük Fiyat0.04031168447766957,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBoson Protocol, oyun teorisi ile kodlanmış NFT'leri kullanarak dijitalden fiziksele itfaları otomatikleştiren, güven minimize edilmiş ve maliyet minimize edilmiş bir protokoldür. Boson Protocol'ün vizyonu, alım satımı bozmak, ayrıştırmak ve demokratikleştirmek için bir dizi uzman uygulamanın geliştirilmesini finanse ederek ve hızlandırarak merkeziyetsiz bir alım satım ekosistemi sağlamaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.