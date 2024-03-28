BST

Blocksquare, gayrimenkul varlıklarını internete aktarmak için gerekli altyapıyı kuran bir teknoloji şirketidir. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar her türden işletme, emlak mülklerinin değerini dijitalleştirmek, yatırım platformlarını başlatmak ve insanları çevrimiçi olarak tokenize edilmiş emlak anlaşmalarına bağlamak için Blocksquare'in çözümlerini ve API'lerini kullanabilir.

Kripto AdıBST

SıralamaNo.1826

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz61,474,323.87899891

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz63,637,996.57594436

Dolaşım Oranı0.6147%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9530040952157873,2024-03-28

En Düşük Fiyat0.025569124208642168,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBlocksquare, gayrimenkul varlıklarını internete aktarmak için gerekli altyapıyı kuran bir teknoloji şirketidir. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar her türden işletme, emlak mülklerinin değerini dijitalleştirmek, yatırım platformlarını başlatmak ve insanları çevrimiçi olarak tokenize edilmiş emlak anlaşmalarına bağlamak için Blocksquare'in çözümlerini ve API'lerini kullanabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.