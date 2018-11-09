BSV

Bitcoin SV, Antiguan merkezli CoinGeek Mining'in talebi ve sponsorluğunda oluşturuldu. Geliştirme çalışmaları nChain tarafından başlatıldı. Proje, madencilere net bir BCH uygulama seçeneği sunmayı ve işletmelerin güvenilir bir şekilde uygulama ve web siteleri oluşturmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıBSV

SıralamaNo.111

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)124.93%

Dolaşımdaki Arz19,952,850

Maksimum Arz0

Toplam Arz19,952,850

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2018-11-09 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat88.3 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği491.6353891,2021-04-16

En Düşük Fiyat18.276101652416042,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSV

Sektör

Sosyal Medya

