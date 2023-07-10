BTC2

Ethereum zincirindeki BTC 2.0 tokeni, Bitcoin'in değerini ve aşinalığını Ethereum ekosisteminin çok yönlülüğü ve işlevselliği ile birleştirmek için yeni bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu token, kullanıcılara her iki dünyanın faydalarını sunarak, önde gelen iki kripto para birimi arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor.

Kripto AdıBTC2

SıralamaNo.4449

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9009127795694282,2023-07-16

En Düşük Fiyat0.001932264593413596,2023-07-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

