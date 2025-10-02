BTG

Openverse Network, blok zinciri teknolojisine dayalı bir Katman 0 hub ağıdır. Mevcut blok zinciri çerçevelerini temel alarak, "tamamen açık protokol tabanlı çapraz zincir" sistemi kavramını ortaya koymaktadır. Amacı, "farklı blok zincirleri ve geleneksel internet arasında değer (token/NFT/mesaj) transferini e-posta göndermek kadar basit hale getirmektir."

Kripto AdıBTG

SıralamaNo.880

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.45%

Dolaşımdaki Arz1,900,000

Maksimum Arz20,000,000

Toplam Arz20,000,000

Dolaşım Oranı0.095%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği18.80127296990911,2025-10-24

En Düşük Fiyat3.477213386513058,2025-10-02

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaOpenverse Network, blok zinciri teknolojisine dayalı bir Katman 0 hub ağıdır. Mevcut blok zinciri çerçevelerini temel alarak, "tamamen açık protokol tabanlı çapraz zincir" sistemi kavramını ortaya koymaktadır. Amacı, "farklı blok zincirleri ve geleneksel internet arasında değer (token/NFT/mesaj) transferini e-posta göndermek kadar basit hale getirmektir."

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
BTG/USDT
Openverse Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BTG)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
