BTSLR

Bitsolara, Solana üzerinde bir token altyapısı ile TON blok zincirinde çalışan Telegram tabanlı bir Web3 platformudur. Merkeziyetsiz finans ve GameFi özelliklerini doğrudan Telegram kullanıcılarına sunmak için tasarlanan Bitsolara, sosyal etkileşimi sorunsuz Web3 deneyimleriyle birleştirir. Platform, kullanıcı katılımını ve token kullanışlılığını artırmak için mini uygulamalar, görevler ve stake mekanizmaları içerir. Kullanıcı dostu bir başlangıç ve oyunlaştırılmış kazanç fırsatlarına odaklanan Bitsolara, toplulukların tanıdık bir mesajlaşma ortamında DeFi ile nasıl etkileşim kurduğunu yeniden tanımlıyor.

Kripto AdıBTSLR

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaBitsolara, Solana üzerinde bir token altyapısı ile TON blok zincirinde çalışan Telegram tabanlı bir Web3 platformudur. Merkeziyetsiz finans ve GameFi özelliklerini doğrudan Telegram kullanıcılarına sunmak için tasarlanan Bitsolara, sosyal etkileşimi sorunsuz Web3 deneyimleriyle birleştirir. Platform, kullanıcı katılımını ve token kullanışlılığını artırmak için mini uygulamalar, görevler ve stake mekanizmaları içerir. Kullanıcı dostu bir başlangıç ve oyunlaştırılmış kazanç fırsatlarına odaklanan Bitsolara, toplulukların tanıdık bir mesajlaşma ortamında DeFi ile nasıl etkileşim kurduğunu yeniden tanımlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.