BXBT

BoxBet, Telegram'ın milyonlarca kullanıcıdan oluşan geniş ağına doğrudan bağlanan bir iGaming platformudur. Platform, kullanıcıların 60 saniye içinde oyun oynamaya başlamasına olanak tanıyan iyi tasarlanmış, basit bir arayüze sahiptir. Proje 2024 yılında başlatıldı ve tamamen lisanslı, birinci kademe yatırımcılar tarafından destekleniyor ve BXBT tarafından destekleniyor. Platform 900 milyon Telegram kullanıcısı için inşa edilmiştir ve deflasyonist bir token ve gerçek ödüllerle kolay Casino ve Spor bahisleri sunar.

Kripto AdıBXBT

SıralamaNo.4277

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği874.368468733377,2025-11-13

En Düşük Fiyat0.000147539917865889,2023-10-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

