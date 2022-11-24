BZR

Bazaars, blok zinciri teknolojisinin gizliliği, güvenliği ve şeffaflığı sayesinde küresel ticarette devrim yaratan yeni nesil bir eşler arası pazar yeridir. Alıcı ve satıcıların kripto para kullanarak sorunsuz bir şekilde mal alışverişi yapmaları için tasarlanan Bazaars, geleneksel ticaret ile merkeziyetsiz ekonomi arasındaki boşluğu dolduruyor.

Kripto AdıBZR

SıralamaNo.3811

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz555,555,555.5555556

Toplam Arz555,555,555

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği59.32241864458968,2025-08-09

En Düşük Fiyat0.4699371577628876,2022-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

