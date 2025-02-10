CAPTAINBNB

Captain BNB, BNB Chain'de topluluğun birliğini ve gücünü simgeleyen ikonik bir figürdür. BNB Chain ekosisteminin yükselişini temsil eder ve blok zinciri teknolojisinin benimsenmesini ve geliştirilmesini teşvik etmeye kendini adamıştır. Topluluk odaklı bir proje olan Captain BNB'nin misyonu, BNB Chain'in potansiyelini ortaya çıkarmak ve kripto para alanında lider olmaktır. Onun varlığı sadece bir meme değil, aynı zamanda sahiplerine BNB Chain'in geleceği için birlikte çalışma konusunda ilham veren bir ruhtur.

Kripto AdıCAPTAINBNB

SıralamaNo.4168

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05958375622467668,2025-02-12

En Düşük Fiyat0.000269205929163152,2025-02-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

