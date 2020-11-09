CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Kripto AdıCFX

SıralamaNo.110

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.22%

Dolaşımdaki Arz5,172,672,545.43

Maksimum Arz

Toplam Arz5,172,672,545.43

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2020-11-09 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.70377503,2021-03-27

En Düşük Fiyat0.021909136906575016,2023-01-01

Herkese Açık Blok ZinciriCFX

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CFX/USDC
CONFLUX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CFX)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
