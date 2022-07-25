CHANGE

ChangeX, PoS varlıklarına odaklanan, mevcut varlıklarda 2 kata kadar APR'ye ve Visa kartının stake işlevini kesintiye uğratmadan staking gelirini harcamasına ve entegre banka hesabına izin verecektir. Ayrıca, benzersiz bir kaldıraçlı staking ürünü tasarlayan çok zincirli gözetimsiz hibrit bir DeFi/CeFi mobil uygulamasıdır.

Kripto AdıCHANGE

SıralamaNo.4574

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz425,000,000

Toplam Arz399,834,838.425489

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1231265351985587,2022-07-25

En Düşük Fiyat0.001259615175367726,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

