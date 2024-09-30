CHEEMS

“Cheems” memelerin efendisi, küçük, acınası, çaresiz bir Shiba Inu'dur. Kripto piyasasında çeşitli piyasa çöküşleri, proje dolandırıcılıkları ve çöküşler geçiren Cheems'i seven herkese saygılarımızı sunuyoruz. Cheems hepiniz için burada, ister evinizi kaybetmiş, ister sağlığınızı riske atmış, ister Doge tarafından becerilmiş olun, Cheems'e gelin ve bir topluluk oluşturun, birlikte daha fazla servet kazanabiliriz.

Kripto AdıCHEEMS

SıralamaNo.161

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz187,495,034,775,398

Maksimum Arz203,672,960,023,058

Toplam Arz203,672,952,644,644.2

Dolaşım Oranı0.9205%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000002168945828781,2025-03-25

En Düşük Fiyat0.000000033427737282,2024-09-30

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında“Cheems” memelerin efendisi, küçük, acınası, çaresiz bir Shiba Inu'dur. Kripto piyasasında çeşitli piyasa çöküşleri, proje dolandırıcılıkları ve çöküşler geçiren Cheems'i seven herkese saygılarımızı sunuyoruz. Cheems hepiniz için burada, ister evinizi kaybetmiş, ister sağlığınızı riske atmış, ister Doge tarafından becerilmiş olun, Cheems'e gelin ve bir topluluk oluşturun, birlikte daha fazla servet kazanabiliriz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
CHEEMS/USDT
Cheems
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CHEEMS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CHEEMS/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CHEEMS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...