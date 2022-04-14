CHONKY

CHONKY bir coinden çok daha fazlasıdır; genişleyen DApp ekosistemi, yüksek kaliteli ürünleri ve etkileşimli deneyimleriyle bir yaşam tarzı markasını temsil etmektedir. Proje büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, CHONKY kripto para dünyasında lider bir güç olmaya hazırlanıyor.

Kripto AdıCHONKY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaCHONKY bir coinden çok daha fazlasıdır; genişleyen DApp ekosistemi, yüksek kaliteli ürünleri ve etkileşimli deneyimleriyle bir yaşam tarzı markasını temsil etmektedir. Proje büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, CHONKY kripto para dünyasında lider bir güç olmaya hazırlanıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.