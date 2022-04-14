CLUB

$CLUB, internet kültürü, alan adları ve memelerin kesiştiği noktada gelişen bir fayda tokenidir. Çok yönlü bir dijital varlık olan $CLUB, kullanıcıların gelişen dijital ortamla etkileşime geçmesini ve bu ortama yatırım yapmasını sağlar. Premium alan adlarının alım satımını destekler ve memelerin canlı dünyasını kucaklayarak dinamik ve etkileşimli bir topluluğu teşvik eder. İster dijital gayrimenkul ister meme kültürü ile ilgileniyor olun, $CLUB dijital çağda etkileşim, büyüme ve fayda sağlayan benzersiz bir fırsat karışımı sunar.

Kripto AdıCLUB

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz430,000,000

Toplam Arz430,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
