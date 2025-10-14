COINDEPO

COINDEPO, CoinDepo platformunun yerel fayda tokenidir ve kripto yatırımcılarına özel finansal avantajlar ile yenilikçi kazanç fırsatları sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu token, tüm DeFi sektörünü tarayan benzersiz ve tamamen otomatik bir algoritmayı destekler; CoinDepo Aşırı Teminatlandırma Mekanizması sayesinde ana yatırım riske atılmadan en iyi APR oranı + bileşik faiz sunar.

Kripto AdıCOINDEPO

SıralamaNo.3826

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0988724198446504,2025-10-14

En Düşük Fiyat0.06296981737272704,2025-10-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

