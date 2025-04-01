COLS

COINTEL, Web3'ü basitleştirmek için oluşturulmuş, yapay zekâ tabanlı bir kripto istihbarat ve eğitim platformudur. Tahminsel öngörüler, gerçek zamanlı haberler, dolandırıcılık tespiti ve oyunlaştırılmış öğrenme ile COINTEL, kullanıcıların gürültüyü kesip, korunmalarını ve kriptoyu ustaca kullanmalarını sağlar.

Kripto AdıCOLS

SıralamaNo.1004

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.73%

Dolaşımdaki Arz566,346,836

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0566%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.041637001905749906,2025-04-01

En Düşük Fiyat0.017309286134569498,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

Sektör

Sosyal Medya

