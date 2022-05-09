COT

$COT token aracılığıyla küresel cosplay topluluğunu birbirine bağlamayı amaçlayan Japonya kökenli bir proje. 'WorldCosplay' platformundan (1,2 milyondan fazla kullanıcı) gelişen proje, gerçek dünyadaki etkinlikleri dijital katılımla birleştirerek cosplay kültürü için yeni bir ekonomik alan yaratıyor.

Kripto AdıCOT

SıralamaNo.2108

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,01%

Dolaşımdaki Arz394 359 177

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı0.3943%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.20071997640034067,2022-05-09

En Düşük Fiyat0.001063216445440777,2025-07-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında$COT token aracılığıyla küresel cosplay topluluğunu birbirine bağlamayı amaçlayan Japonya kökenli bir proje. 'WorldCosplay' platformundan (1,2 milyondan fazla kullanıcı) gelişen proje, gerçek dünyadaki etkinlikleri dijital katılımla birleştirerek cosplay kültürü için yeni bir ekonomik alan yaratıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.