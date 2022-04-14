CPFC

CPFC Fan Tokeni, Crystal Palace FC taraftarlarının kulüp kararları üzerinde tokenize edilmiş bir etkiye sahip olmalarını sağlar. Taraftarlar, çok çeşitli kulüp kararlarında rol alabilir ve bunu yaparken paranın satın alamayacağı ödüller ve deneyimler kazanabilir.

Kripto AdıCPFC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

