CRCLX

Circle xStock (CRCLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. CRCLx, Circle Internet Group'un (dayanak varlık) fiyatını takip eder. CRCLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Circle Internet Group'un hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da korumak üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıCRCLX

SıralamaNo.1928

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)24,760.99%

Dolaşımdaki Arz5,999.95449818

Maksimum Arz0

Toplam Arz15,999.88691821

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği194.4958551444913,2025-07-02

En Düşük Fiyat171.6443543867173,2025-07-01

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaCircle xStock (CRCLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. CRCLx, Circle Internet Group'un (dayanak varlık) fiyatını takip eder. CRCLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Circle Internet Group'un hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da korumak üzere tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.